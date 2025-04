Va al pronto soccorso con forti dolori addominali | operata d' urgenza le asportano una cisti ovarica di 20 chili

pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia lamentando forti dolori addominali. Gli esami hanno subito evidenziato la presenza di una voluminosa massa. La donna di 56 anni è stata tempestivamente ricoverata nella Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia con diagnosi. Palermotoday.it - Va al pronto soccorso con forti dolori addominali: operata d'urgenza, le asportano una cisti ovarica di 20 chili Leggi su Palermotoday.it Si era presentata aldell'ospedale Ingrassia lamentando. Gli esami hanno subito evidenziato la presenza di una voluminosa massa. La donna di 56 anni è stata tempestivamente ricoverata nella Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia con diagnosi.

Va al pronto soccorso con forti dolori addominali: operata d'urgenza, le asportano una cisti ovarica di 20 chili. "Mia madre con varie patologie per 24 ore in Pronto Soccorso: gestione inumana". Pontremoli, mancano gli Oss al pronto soccorso. NurSind: “Servono interventi urgenti”. Non è in grado di uscire di casa ma la guardia medica non va a domicilio: "Prenda un taxi o chiami il 118 e si faccia portare al pronto soccorso". Ai domiciliari esce di casa e va al pronto soccorso aggredendo un'infermiera: arrestato. Ai domiciliari esce di casa e va al pronto soccorso aggredendo un’infermiera: arrestato. Ne parlano su altre fonti

Pronto soccorso in tilt. Mancano gli operatori per trasportare i pazienti - Denuncia del sindacato Nursind su gravi carenze all’ospedale di Pontremoli "Appalto solo fino alle 16: anche gli infermieri devono supplire l’assenza di Oss". (msn.com)

Esternalizzazioni al pronto soccorso, la CGIL va in tribunale - Finisce in tribunale la vicenda dell'esternalizzazione dei servizi sanitari di pronto soccorso a Udine, San Daniele, Tolmezzo, Palmanova e Latisana. La segreteria provinciale della Funzione Pubblica C ... (rainews.it)

Il video della rissa tra pazienti al pronto soccorso di Verona: volano sedie e stampelle, sanitari per sedarla - La scena al pronto soccorso dell’ospedale Borgo Trento di Verona ripresa anche in un video. I sindacati denunciano la mancanza di sicurezza: “Il personale sanitario è stanco, provato, e non può essere ... (fanpage.it)