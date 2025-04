Romadailynews.it - V edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit: due giorni per il futuro della sicurezza digitale

Al via la V, l’appuntamento principale in Italia dedicato alla cybere all’innovazione, che si terrà il 9 e 10 aprile 2025 a Roma, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, nel prestigioso Palazzo Simonetti Odescalchi. L’evento è organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in partnership con Alé Comunicazione, ASSOCISO – Associazione Nazionale Chief Information Security Officer, l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” e gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.Una manifestazione che si consolida come punto di riferimento italiano ed europeo sul temacyber, difesa europea enazionale, una piattaforma unica di dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico.