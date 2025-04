Usare l' editor Criteri di Gruppo locali di Windows gpedit msc

Leggi su .com

Nella lezione di oggi andiamo a vedere come utilizzare l'di, una sezione nascosta e molto piena dida cui è possibile fare tante modifiche al PC che altrimenti sarebbe possibile solo modificando le più complicate chiavi di registro. L'diè disponibile solo nelle versioni Pro di10,11,7 e 8.1, ed è invece assente nelle versioni Home e Premium.Si può comunque scaricare e installare.msc inHome.In generale non c'è alcun motivo di andare a toccare questidisu un pc d'uso casalingo, ma è comunque importante conoscere come accedervi e cosa si può fare per non rimanere impreparati nel caso venga richiesta una modifica. Per esempio, idisono utili per configurare la sicurezza in una rete aziendale in modo da bloccare su tutti i computer alcune modifiche o impedire a chi li usa di eseguire software non approvati.