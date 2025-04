Usa Hegseth | Non permetteremo che la Cina minacci il Canale di Panama

Canale di Panama si trova ad affrontare minacce continue. Gli Stati Uniti d'America non permetteranno alla Cina comunista o a qualsiasi altro Paese di minacciare il funzionamento o l'integrità del Canale". Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, in un punto stampa durante la sua visita nel Paese centroamericano. "A tal fine, nelle ultime settimane gli Stati Uniti e Panama hanno fatto di più per rafforzare la nostra cooperazione in materia di difesa e sicurezza rispetto a quanto fatto negli ultimi decenni", ha dichiarato il capo del Pentagono americano che ha poi aggiunto: "La decisione del Presidente Mulino di ritirarsi dall'iniziativa Belt and Road riflette la chiara comprensione da parte del suo governo della Cina e della minaccia che essa rappresenta".

