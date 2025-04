Ursula von der Leyen | Europa aperta a commercio e investimenti con gli USA

commercio americana presso l'Ue che l'Europa è aperta al commercio e agli investimenti. Negoziamo, non inaspriamo le tensioni, per mantenere fluide e forti le catene di approvvigionamento Ue-Usa". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo aver incontrato i rappresentanti delle aziende statunitensi impegnate in Europa. "Stiamo anche intensificando il nostro ruolo di potenza competitiva: semplificando le regole e approfondendo il nostro mercato unico. Investi qui, trai beneficio qui", aggiunge. Quotidiano.net - Ursula von der Leyen: Europa aperta a commercio e investimenti con gli USA Leggi su Quotidiano.net "Ho detto alla Camera diamericana presso l'Ue che l'ale agli. Negoziamo, non inaspriamo le tensioni, per mantenere fluide e forti le catene di approvvigionamento Ue-Usa". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea,von der, dopo aver incontrato i rappresentanti delle aziende statunitensi impegnate in. "Stiamo anche intensificando il nostro ruolo di potenza competitiva: semplificando le regole e approfondendo il nostro mercato unico. Investi qui, trai beneficio qui", aggiunge.

