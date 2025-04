Urso avverte sui dazi | Chi vuole la guerra agli Usa non vuole il bene dell’Italia È un rigurgito di comunismo

Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, non ci gira troppo intorno: «Chi chiama alla guerra contro gli Stati Uniti non vuole il bene del Paese. È un rigurgito del comunismo, come vediamo in chi ha creato un’App — il riferimento è tutto per Bonelli e compagni — per boicottare le merci Made in Usa».Sui dazi, il ministro Urso è chiaro: “Dialogare con gli Usa”Altro che sovranismo antistatunitense: il governo, rivendica Urso, difenderà l’interesse nazionale senza cedere alle visioni manichee tanto amate a sinistra. Come? «Indicando all’Europa la strada maestra del dialogo con gli Stati Uniti per scongiurare l’escalation e quindi la guerra commerciale e, nel contempo, difendere il mercato interno dall’ondata di sovrapproduzione cinese, adottando misure di salvaguardia per evitare che si riversi interamente sul nostro continente», spiega Urso in un’intervista al quotidiano La Stampa. Secoloditalia.it - Urso avverte sui dazi: “Chi vuole la guerra agli Usa non vuole il bene dell’Italia. È un rigurgito di comunismo” Leggi su Secoloditalia.it Non è un appello, è un monito. E non è diretto soltanto a Bruxelles, ma a quella parte di opinione pubblica – e di politica – che ancora oggi, sotto le mentite spoglie di un protezionismo d’accatto, cova un’irrazionale avversione verso l’America. Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, non ci gira troppo intorno: «Chi chiama allacontro gli Stati Uniti nonildel Paese. È undel, come vediamo in chi ha creato un’App — il riferimento è tutto per Bonelli e compagni — per boicottare le merci Made in Usa».Sui, il ministroè chiaro: “Dialogare con gli Usa”Altro che sovranismo antistatunitense: il governo, rivendica, difenderà l’interesse nazionale senza cedere alle visioni manichee tanto amate a sinistra. Come? «Indicando all’Europa la strada maestra del dialogo con gli Stati Uniti per scongiurare l’escalation e quindi lacommerciale e, nel contempo, difendere il mercato interno dall’ondata di sovrapproduzione cinese, adottando misure di salvaguardia per evitare che si riversi interamente sul nostro continente», spiegain un’intervista al quotidiano La Stampa.

