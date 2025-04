Uomo con volto tumefatto trovato morto in casa | indagini dei carabinieri

carabinieri, allertati dal 118, intervengono a via Vicinale Amodio 64. In un appartamento un 67enne deceduto. L'Uomo presentava il volto tumefatto. Il medico legale é intervenuto su disposizione della procura di Napoli Nord che dirige le indagini.La causa della morte pare sia riconducibile a un trauma cranico ma sarà l'autopsia a spiegare meglio i fatti. indagini in corso da parte dei carabinieri. L'Uomo deceduto é Ferdinando Formisano, pensionato.

