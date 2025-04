Gossipnews.tv - Uomini e Donne, Nuovi Problemi Per Gianmarco: Per Cristina Si Mette Molto Male!

comincia a dubitare dia causa di un gestosospetto. La situazione precipita. Ecco che cosa è accaduto!Nel salotto televisivo di, il percorso diSteri si è trasformato in un vero e proprio campo minato. Due le protagoniste al centro del suo trono: Francesca, amata dal pubblico per la sua autenticità, e, finita più volte nel mirino per comportamenti discutibili e sospette frequentazioni esterne., infatti, è stata al centro di una segnalazione che ha fatto rumore. Al centro della polemica, il suo legame – mai confermato – con il calciatore Eric Garcia Martret. I due si seguivano su Instagram, fatto che ha alimentato i dubbi sulla trasparenza della corteggiatrice. Ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha infiammato ulteriormente la polemica: entrambi hanno smesso di seguirsi.