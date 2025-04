Tvzap.it - “Uomini e Donne”, Gemma Galgani scarica il cavaliere e Tina sbrocca

News TV. Sembrava una di quelle esterne capaci di far ricredere anche i più scettici.e ilLuciano avevano mostrato affiatamento, sorrisi e una sintonia che da tempo mancava alla dama torinese. Ma nel dating show di Maria De Filippi nulla è mai come sembra. E l'idillio è crollato in pochi minuti, sotto i colpi affilati diCipollari, che non ha risparmiato parole al vetriolo.ilNel corso della puntata di oggi diè stata mandata in onda l'esterna cheha fatto con ilLuciano. Al termine della messa in onda, i presenti in studio si aspettavano una svolta positiva.