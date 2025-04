Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è il nuovo cavaliere Francesco: età e lavoro

Leggi su Anticipazionitv.it

Tra le novità più interessanti dell’ultima stagione di, spicca l’arrivo didel Trono Over. Uomo di 55 anni, originario della Sicilia ma residente a Milano, dove lavora per una società statale,ha già attirato l’attenzione delle dame e del pubblico con il suo fascino sobrio e la determinazione gentile. Con un approccio pacato ma diretto, si è già fatto notare per le sue qualità umane e la sua eleganza d’animo.Chi èdi: eleganza sobria e profilo affidabilesi presenta come un uomo dai tratti maturi ma curati. Il viso regolare, lo sguardo penetrante e i capelli brizzolati, ordinatamente pettinati, lo rendono una figura distinta e rassicurante. “Dicono spesso che il mio sguardo incute soggezione”, ha raccontato con ironia nella sua prima presentazione.