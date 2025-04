Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni 9 aprile: baci, liti e confessioni bollenti

Leggi su Tutto.tv

La puntata del 9disarà come sempre molto movimentata. Al centro dell’attenzione ci saranno sia gli esponenti del Trono Over, sia quelli del Trono Classico. Non mancherannoaccese e decisioni repentine.UeD:o per Gianmarco e storia al capolineaNella puntata del 9divedremo che Gianmarco Steri bacerà Nadia. Francesca e Cristina rimarranno alquanto impassibili dinanzi l’accaduto, scatenando le ire del tronista. Le due si difenderanno dicendo che non possono avere reazioni a comando. L’esterna con Francesca, invece, sarò caratterizzata da polemiche. Gianmarco avrebbe voluto parlare di quanto accaduto nella scorsa puntata di UeD, mentre Francesca voleva godersi il momento. Tra i due, dunque, ci sarò una discussione molto accesa.