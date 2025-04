Uno storico albergo di Reggio Calabria rinasce oggi come Didimos Town Hotel

storico Hotel Lido di Reggio Calabria rinasce oggi come Didimos Town Hotel, grazie allo sguardo lungimirante del gruppo Didimos, che ha trasformato un edificio simbolo in un progetto di ospitalità raffinata, essenziale e contemporanea.Con 30 camere dallo stile curato, tecnologie smart e. Reggiotoday.it - Uno storico albergo di Reggio Calabria rinasce oggi come Didimos Town Hotel Leggi su Reggiotoday.it LoLido di, grazie allo sguardo lungimirante del gruppo, che ha trasformato un edificio simbolo in un progetto di ospitalità raffinata, essenziale e contemporanea.Con 30 camere dallo stile curato, tecnologie smart e.

Uno storico albergo di Reggio Calabria rinasce oggi come Didimos Town Hotel. Inaugura a Reggio il Didimos Town Hotel: il nuovo quattro stelle nel cuore della città. Reggio, tra gli alberi secolari del Lungomare Falcomatà …“muto” resta il Grande albergo Miramare. Reggio Calabria, apre un nuovo hotel di super lusso. Da albergo di lusso a Istituto alberghiero: una nuova vita per l’Hotel de La Ville?. Nel 2026 aprirà i battenti il Mercure Reggio Calabria. Ne parlano su altre fonti

Reggio, temporaneamente chiuso l’archivio storico per interventi di messa in sicurezza - L’Archivio Storico Comunale di Reggio Calabria, situato presso il Palazzo Ce.Dir., resterà chiuso temporaneamente per consentire l’adozione degli interventi necessari alla messa in sicurezza della ... (citynow.it)