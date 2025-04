Screenworld.it - Universal Studios: annunciata l’apertura di un parco a tema in Europa! (non potete immaginare dove)

Il primoinsarà costruito nel Regno Unito! L’attrazione sorgerà sul sito dell’ex fornace di Kempston Hardwick, nei pressi di Bedford, e creerà circa 28mila posti di lavoro, prima dell’inaugurazione prevista per il 2031.ha stimato che il complesso di 476 acri potrebbe attrarre 8.5 milioni di visitatori, nel suo primo anno di attività. Il primo ministro Sir Keir Starmer ha dichiarato che l’investimento multimiliardario da parte della società “trasformerà Bedford in uno dei più grandi parchi divertimenti d’, per cui la contea si affermerà saldamente sulla scena mondiale“.Destinations and Experience ha affermato che l’80% degli impiegati arriverà dal Bedfordshire e dalle zone limitrofe. L’azienda, che ha realizzato film di successo come Minions e Wicked, possiede parchi aa Orlando e a Los Angeles, negli USA, nonché a Osaka, in Giappone, e a Sentosa, a Singapore e a Pechino, in Cina.