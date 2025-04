Ilrestodelcarlino.it - "Unione Terre e Fiumi, chiediamo più partecipazione nelle scelte"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una maggiore "attiva alle, anche con il coinvolgimento fondamentale di lavoratrici e lavoratori". È questa la richiesta avanzata dei rappresentanti sindacali Sergio Guglielmini (Fp Cgil), Oriana Pelosi (Cisl Fp) e Davide Covi (Uil Fpl), a seguito dell’assemblea del 4 aprile scorso con i dipendenti dell’dei Comuni, tenutasi a seguito della riorganizzazione che la Giunta ha deliberato da pochi giorni con decorso 1° aprile 2025. "Riorganizzazione – riferiscono i referenti delle tre sigle sindacali – della quale l’Ente ha inviato delibera alle organizzazioni sindacali solamente alcuni giorni prima della sua messa in atto, concedendoci un incontro il 1° aprile, lo stesso giorno dal quale decorreva ufficialmente il nuovo assetto organizzativo per le lavoratrici e i lavoratori in forza all’dei Comuni".