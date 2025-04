Undici trapianti di organo in 48 ore | il nuovo record della regione Campania prima in Italia per numero di donatori

trapianti, extra-Campania, sono stati possibili grazie alla scelta di pazienti campani. Leggi su Fanpage.it In due giorni un trapianto di cuore, quattro di fegato e sei di rene. Altri quattro, extra-, sono stati possibili grazie alla scelta di pazienti campani.

Undici trapianti di organo in 48 ore: il nuovo record della regione Campania, prima in Italia per numero di donatori. Undici trapianti in poco più di 48 ore: intervento record all'Ismett. All'ISMETT di Palermo un ulteriore record di trapianti,più di 11 in 48 ore.Tra i pazienti anche un bambino di appena 10 mesi. Ne parlano su altre fonti

Undici trapianti di organo in 48 ore: il nuovo record della regione Campania, prima in Italia per numero di donatori - In due giorni un trapianto di cuore, quattro di fegato e sei di rene. Altri quattro trapianti, extra-Campania, sono stati possibili grazie alla scelta di pazienti campani. (fanpage.it)

Trapianti di organi: rivoluzione-innovazione - Trapianti di organi: rivoluzione-innovazione epocale sino alla previsione che, almeno per cuore, polmoni e fegato, presto non dovrebbero esserci più liste di attesa. Il marchingegno- illustrato ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Donazione organi, record trapianti nel 2023 ma in 8mila in lista d'attesa - Record di trapianti d'organo in Italia nel 2023, con 4mila interventi effettuati e 2mila donazioni, ma non è ancora abbastanza: i pazienti in attesa di un trapianto sono oltre 8mila e troppi ... (msn.com)