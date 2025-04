Undici trapianti di organo in 48 ore | il nuovo record della Campania prima in Italia per numero di donatori

Undici trapianti di organo in 48 ore: il nuovo record della regione Campania, prima in Italia per numero di donatori - In due giorni un trapianto di cuore, quattro di fegato e sei di rene. Altri quattro trapianti, extra-Campania, sono stati possibili grazie alla scelta di pazienti campani.

