Un' avvocatessa si mette in cerca della figlia scomparsa

scomparsa di una figlia. È questo l’incipit di Tutto quello che ho, la nuova serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini. La prima puntata va in onda stasera 9 aprile 2025 su Canale 5 dalle ore 21:35 circa (e contemporaneamente in streaming su Mediaset Infinity). Vanessa Incontrada, “Spero di non sentire più la parola curvy” X Leggi anche › Vanessa Incontrada, l’ennesimo bodyshaming non spegne (più) il suo sorriso In questa nuova serie Incontrada interpreta Lavinia Santovito, un’avvocatessa impegnata a bilanciare le responsabilità familiari con quelle professionali. Iodonna.it - Un'avvocatessa si mette in cerca della figlia scomparsa Leggi su Iodonna.it Una famiglia comune si ritrova improvvisamente travolta da un enigma: ladi una. È questo l’incipit di Tutto quello che ho, la nuova serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini. La prima puntata va in onda stasera 9 aprile 2025 su Canale 5 dalle ore 21:35 circa (e contemporaneamente in streaming su Mediaset Infinity). Vanessa Incontrada, “Spero di non sentire più la parola curvy” X Leggi anche › Vanessa Incontrada, l’ennesimo bodyshaming non spegne (più) il suo sorriso In questa nuova serie Incontrada interpreta Lavinia Santovito, un’impegnata a bilanciare le responsabilità familiari con quelle professionali.

"Tutto quello che ho", da stasera su Canale 5 la nuova serie con Vanessa Incontrada. Si dice Avvocata o Avvocato? Battaglia ideologica e dibattito aperto: ma per l'Accademia della Crusca non ci sono dubbi. Lidia Poët, storia della prima donna avvocato in Italia, diventata anche una serie tv. Si dice avvocata o avvocatessa?. Bomba sull'auto dell'ex marito: arrestata avvocatessa di San Vito Chietino, sarebbe lei la mandante del tentato omicidio. Cambia vita a quarant'anni, l’avvocata lascia la toga e diventa una delle migliori panificatrici d'Italia. Ne parlano su altre fonti

Avvocatessa aggredita. Stalking, la Procura chiede il braccialetto per l’uomo - Gli inquirenti chiedono anche il divieto di avvicinamento dell’ex cliente della legale e sentiranno alcuni testimoni. Il presunto aggressore avrebbe in passato avuto comportamenti non consoni anche co ... (msn.com)