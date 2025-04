Ilrestodelcarlino.it - Un’apocalisse in salsa bolognese apre la kermesse a Dumbo

Cosa succederebbe se l’Intelligenza Artificiale realizzasse quello che ha imparato da noi, da testi, romanzi e film che abbiamo usato per addestrarla? E se provasse a distruggerci perché l’umanità ha scritto molte storie dove le AI distruggono l’umanità? A raccontare questa cronaca diannunciata è il cortometraggio ’The Prompt’, scritto e diretto dalFrancesco Frisari, tra i fondatori della casa di produzione Fantomatica, che questa sera sarà visibile su RaiPlay e che aprirà contemporaneamente il 24Frame Future Film Festival alle 18 al. Dopo la proiezione e un incontro sul tema, la chiusura sarà affidata a ’OoopopoiooO’, una performance sonora surreale e dadaista per voci, theremin e giochi elettroacustici a cura di Vincenzo Vasi e Valeria Sturba. Venticinque anni di passione per il cinema d’animazione e le arti mediali, ecco i segni particolari di questo 2025 per il festival diretto da Giulietta Fara, che andrà avanti fino a domenica guidato dal tema del gioco e del giocattolo e trasformando questa volta l’area Temporanea diin uno spazio immersivo dedicato al cinema d’animazione.