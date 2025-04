Un’altra acrobazia diplomatica del Qatar | aiutare Erdogan senza irritare troppo gli Usa

Le strade della metropoli turca ribollono di rabbia. L'arresto di Ekrem İmamoğlu, il popolare sindaco della città e figura di spicco dell'opposizione al presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha scatenato proteste che non si vedevano da anni. La Turchia, già polarizzata da una crisi economica strisciante e da un autoritarismo sempre più marcato, sembra sull'orlo di un nuovo punto di rottura. A migliaia di chilometri di distanza, a Doha, l'Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, osserva con crescente preoccupazione. Erdoğan, suo alleato di lunga data, è sotto pressione come non mai, e il rischio di un'escalation politica interna, con possibili ripercussioni regionali, è tangibile. Ma Tamim non è tipo da restare a guardare: il Qatar, con la sua diplomazia agile e le sue risorse finanziarie, si muove per contenere la crisi e proteggere il suo partner strategico.

Perché il Qatar corre al soccorso di Erdogan. Ne parlano su altre fonti

