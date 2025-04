Ilgiorno.it - Una storia lunga 147 anni. La Forti e Liberi è in crisi. Al via una raccolta fondi

La gloriosaAsd 1878, un’istituzione sportiva che ha visto nascere generazioni di atleti a Monza, quest’anno taglia il traguardo dei 147di. È una delle società più antiche d’Italia, insignita della Stella al merito sportivo dal Coni. Il ricordo di re Umberto I, assassinato dopo aver assistito a una esibizione ginnica, è solo uno dei tanti capitoli che laha scritto nella. Ma oggi, questa leggendaria società ha bisogno di un nuovo slancio. Per questo, il direttivo lancia un appello alla comunità monzese e a tutti gli amanti dello sport attraverso unasulla piattaforma GoFundMe. L’obiettivo è ambizioso: rinnovare attrezzature e impianti ormai obsoleti per continuare a far vivere la passione per l’atletica, il basket e la ginnastica, le discipline che da sempre la contraddistinguono.