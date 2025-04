Ilfattoquotidiano.it - “Una scena di sesso inaspettata è stata tagliata dalla puntata finale di The White Lotus 3”: parla il creatore Mark White

La terza stagione di Theè finita. Come? Non lo diciamo, perché non vogliamo spoilerare e perché l’ultimo atto della serie dimeriterebbe una recensione a sé (non sono positiva). Una cosa che invece possiamo dire arriva proprio da lui, ile regista, che ha fatto sapere di aver tagliato unadiproprio. La domanda che i lettori appassionati della serie si stanno facendo è una, tra chi? Ce lo svela Page Six: Piper Ratliff (Sarah Catherine Hook) avrebbe dovuto perdere la verginità con Zion Lindsey (Nicholas Duvernay). Lei, in vacanza con la famiglia (i Ratcliff appunto, quelli dell’incesto), passa una notte in un monastero thailandese per rendersi conto che i suoi propositi di restarci per un anno sono irrealizzabili: ama la bella vita e i beni materiali, questa la sua conclusione dopo l’esperienza.