Una piramide sommersa in Giappone potrebbe riscrivere la storia | è stata fatta prima dell’epoca egizia?

Il cosiddetto Monumento di Yonaguni, scoperto casualmente da sub nel 1986, al largo del, è unache nelle ultime ore sta tornando a fare discutere. Qual è il motivo del contendere? Il fatto che(il condizionale è d’obbligo e vedremo perché) esserecostruita in epoca antecedente alle omologhene. Con caratteristiche architettoniche uniche: gradini regolari, terrazze levigate, archi e persino un volto scolpito nella roccia. Ma, se davvero l’opera fosserealizzata da mani umane oltre 10.000 anni fa, rappresenterebbe una prova straordinaria dell’esistenza di una civiltà avanzatadella fine dell’ultima era glaciale.Il Monumento di Yonaguni si trova nei pressi dell’arcipelagose delle Ryukyu, a circa 100 km a est di Taiwan. È una struttura in pietra massiccia, alta circa 27 metri, che si sviluppa con geometrie regolari simili a unaa gradoni.