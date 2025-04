Una petizione per ridurre i disagi del passaggio a livello

Lugo (Ravenna), 9 aprile 2025 - La presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella ha consegnato alla sindaca di Lugo, Elena Zannoni, una petizione pubblica, con 686 firme raccolte in meno di due mesi, per chiedere 'l'introduzione di nuove tecnologie che ottimizzino il servizio ferroviario, riducendo i disagi dei cittadini di Voltana'. La richiesta dei rappresentanti dei cittadini delle frazioni lughesi è stata indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e al direttore generale di Rfi, oltre che alla stessa sindaca Zannoni, che ha condiviso i contenuti della richiesta, e alla presidente della provincia di Ravenna, Valentina Palli. I sottoscrittori della petizione non contestano il sistema del trasporto su ferro, che anzi giudicano positivamente per ragioni sia economiche che ambientali, ma lamentano una serie di disagi sul territorio legati a due specifici passaggi a livello: uno nel centro di Voltana, su via Fiumazzo, e l'altro su via Stradoncello Bentivoglio, a Chiesanuova.

