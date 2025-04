Una paura enorme | Meghan Markle svela il dramma della preeclampsia postpartum

Ilgiornale.it - "Una paura enorme": Meghan Markle svela il dramma della preeclampsia postpartum Leggi su Ilgiornale.it La duchessa di Sussex ha parlato di alcuni problemi avuti dopo il parto durante il podcast Confessions of a female founder

"Una paura enorme": Meghan Markle svela il dramma della preeclampsia postpartum. Harry: «Ho paura, non porto più Meghan a Londra: potrebbe essere attaccata con l’acido». Ora Meghan Markle «fa paura». Parola dell'ex «fidanzato» Patrick J. Adams. Meghan Markle ha pensato al suicidio, il principe Harry si è sentito “in trappola”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso terrorizzata: “Ho sentito un grande boato”, e interrompe la…. Un faccia a faccia da paura nella nuova foto di Shark – Il Primo Squalo. Ne parlano su altre fonti

"Una paura enorme": Meghan Markle svela il dramma della preeclampsia postpartum - La duchessa di Sussex ha parlato di alcuni problemi avuti dopo il parto durante il podcast Confessions of a female founder ... (msn.com)

Meghan Markle: «Ho sofferto di preeclampsia postpartum, è una cosa rara. Ho avuto paura per me e per i miei figli» - Mentre Re Carlo e la Regina Camilla sono a Roma per festeggiare i 20 anni di matrimonio, Meghan Markle cerca i riflettori e lo fa attraverso un ... (msn.com)

Meghan Markle, la rivelazione nella prima puntata del podcast: «Ho sofferto di preeclampsia postpartum, è una cosa rara. Ho avuto paura» - Mentre Re Carlo e la Regina Camilla sono a Roma per festeggiare i 20 anni di matrimonio, Meghan Markle cerca i riflettori e lo fa attraverso un nuovo podcast. È uscita la prima ... (msn.com)