Una lettera da Erba che emoziona il Papa e lui risponde | la storia della piccola Valentina

Papa. Un gesto spontaneo, nato dal cuore puro di una bambina. E poi, l’incredibile: la risposta, firmata direttamente dal Vaticano.È la storia di Valentina Cattaneo, una piccola alunna di prima elementare dell’Istituto San Vincenzo di Erba, che con. Quicomo.it - Una lettera da Erba che emoziona il Papa e lui risponde: la storia della piccola Valentina Leggi su Quicomo.it Una letterina per augurare la guarigione al. Un gesto spontaneo, nato dal cuore puro di una bambina. E poi, l’incredibile: la risposta, firmata direttamente dal Vaticano.È ladiCattaneo, unaalunna di prima elementare dell’Istituto San Vincenzo di, che con.

Una lettera da Erba che emoziona il Papa e lui risponde: la storia della piccola Valentina. Pesaro, il Papa scrive a Tommaso, il bambino che realizza presepi: «Coltiva la meraviglia della Natività». La. Il dolce del Papa di Michele Roda: devoluti 5mila euro. Ne parlano su altre fonti

