Una giornata in ricordo degli studi in materia ambientale di Beniamino Caravita.

Firenze, 9 aprile 2025 - Negli anni Novanta la tematica della difesa dell’ambiente da un lato era già molto sentita, dall’altro era oggetto di una disciplina sparsa e lacunosa, spesso risalente (ad esempio la legge indi inquinamento dell’aria risaliva al 1966), e nello stesso tempo non era adeguata alla normativa comunitaria sempre più diffusa e stringente nonché alla evoluzione delle best practices. Fu allora che il Ministro dell’ambiente in carica, Valdo Spini, decise di istituire una commissione per elaborare un testo di principi che avrebbe potuto costituire la base di una legislazione organica. Tra i componenti di tale commissione vi erano numerosi tra i relatori al presente convegno: ne faceva anche parteil quale vi apportò e la sua cultura di teorico generale e quella dioso specifico delladell’ambiente.