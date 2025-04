Una coppia finisce malissimo The Couple le cose si complicano | tutta colpa di Laura Maddaloni

Nel cuore della notte, tra le lenzuola di una camera condivisa, si consuma il primo vero momento di tensione all’interno di The, il nuovo reality che promette scintille e colpi di scena. Protagoniste del confronto sono Elena Barolo e Thais Wiggers, due delle concorrenti più note del cast, che si sono lasciate andare a confidenze schiette e taglienti sui coinquilini della casa. Il contesto è quello ormai familiare ai fan del genere: la stessa location del Grande Fratello, lo stesso clima da “tutti contro tutti” e, soprattutto, un montepremi da un milione di euro che alimenta ambizioni e rivalità.La conversazione tra le due donne si è focalizzata su una figura in particolare:. Il giudizio su di lei ha diviso le due concorrenti, facendo emergere opinioni contrastanti e accendendo il primo vero conflitto interno.

La cena con la coppia di connazionali conosciuta via social finisce male: 40enne ferita e i due denunciati.

Affari Tuoi, Stefano De Martino: 'ripassate la geografia'. La partita finisce male per la coppia della Calabria.

Peparini e Muller, imbarazzo a La Talpa: la proposta di nozze finisce malissimo. Il retroscena.

Temptation Island, finisce malissimo tra Vittoria e Simone: «Falso e manipolatore. Una persona di me**a».

L'Aquila, 10 giorni in hotel ma scappano senza pagare: beccati in autostrada, finisce male | .it.

Coppia di scambisti si separa: finisce malissimo.