Una commedia pericolosa | tutto quello che c’è da sapere sul film

Una: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Unadel 2023 diretto da Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession e Paola Minaccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaMaurilio Fattardi lavora come responsabile della sicurezza in un grande magazzino e ha la passione delle investigazioni. Si mette nei guai quando entra in casa di una sua dirimpettaia vedendola morta. La sua precisione d’attaccamento alle indagini lo mettono in allarme cercando di salvare la donna che pochi giorni prima era stata vista litigare con un uomo. Fattardi in questo caso prenderà una cantonata a cui seguiranno molti colpi di scena.Una: il castAbbiamo visto la trama di Una, ma qual è il cast completo delsu Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Enrico Brignano: Maurilio FattardiGabriella Pession: RitaPaola Minaccioni: FrancescaNiccolò Senni: SergioMarco Zingaro: GlaucoLeandro Amato: AlbertoGrazia Schiavo: TinaMonica Vallerini: woman in blackVincenzo Leto: GinoEmanuela Ionica: OlgaGiuseppe Lo Piccolo: Agente RondineFortunato Cerlino: Commissario LaneveStreaming e tvDove vedere Unain diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – mercoledì 9 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1.