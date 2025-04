Un uomo trovato morto in casa | aveva il volto tumefatto

uomo ritrovato senza vita nella propria abitazione di Varcaturo (Napoli). Si tratta di un 67enne di nome Ferdinando Formisano, residente in un appartamento in via Vicinale Amodio. Secondo le prime informazioni l'uomo aveva il volto tumefatto. Today.it - Un uomo trovato morto in casa: aveva il volto tumefatto Leggi su Today.it Sarebbe un trauma cranico la causa della morte di unrisenza vita nella propria abitazione di Varcaturo (Napoli). Si tratta di un 67enne di nome Ferdinando Formisano, residente in un appartamento in via Vicinale Amodio. Secondo le prime informazioni l'il

