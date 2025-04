Un tocco di stile unico e personale dal significato davvero profondo

Angelina Mango è tornata, per la gioia dei suoi fan. Dopo un periodo intenso, costellato dalla vittoria al Festival di Sanremo con La noia e dalla partecipazione all'Eurovision, Mango ha deciso di prendersi una pausa. Una scelta difficile ma necessaria, che ha mostrato la sua maturità e sensibilità. Il tour si è fermato, ma il legame con il suo pubblico è rimasto forte. Tutto su Angelina Mango guarda le foto Le collanine colorate: un simbolo pop diventato manifestoAngelina non ha mai nascosto il significato profondo dei propri accessori, in particolare delle sue amate collane di perline, divenute ormai un elemento distintivo del suo

