Un pullman con a bordo dei bambini in gita scolastica si è scontrato con un tir

pullman che portava dei bambini in gita scolastica si è scontrato con un tir. L'incidente è avvenuto sull'A1, tra la provincia di Frosinone e quella di Caserta, più precisamente tra San Vittore del Lazio e Caianello. Il mezzo con a bordo la scolaresca era partito da una scuola elementare di Frosinone. A bordo erano salite in totale cinquantuno persone: quarantuno bambini, sei maestre, due mamme e due autisti. Il bus era diretto a sud per una visita programmata dall'istituto. Sono intervenuti immediatamente sul posto i soccorritori del 118 Ares da Cassino, i vigili del fuoco, gli uomini della Polizia Stradale di Cassino e un elicottero. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per accertare le responsabilità.

