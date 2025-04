Un Ponte di parole a Pontedera | entra nel vivo la ricca kermesse dedicata ai libri

Pontedera, 9 aprile 2025 - Sono oltre 60 eventi, più di trenta realtà culturali del territorio coinvolte e un cartellone che si articola su venti luoghi diversi della città. Ha preso il via ieri Ponte di parole, in programma fino al 13 aprile a Pontedera. Quarta edizione del festival letterario diffuso dedicato ai libri e declinato in incontri con gli autori, ma anche in laboratori, letture e confronti. La prima giornata è stata subito partecipata e tanti sono ancora gli appuntamenti che, da oggi fino a domenica, ospiteranno personaggi di primissimo piano del panorama letterario nazionale. Tra gli autori presenti Maria Grazia Calandrone, Fabio Genovesi, SiMohamed Kaabour, Dacia Maraini, Piero Marrazzo, Annalisa Ambrosio, Tommaso Greco, Giulio Mozzi. E ancora Giulia Muscatelli, Christian Raimo, Luca Crescenzi, Michele Dantini, Marcello Fois, Alberto Grillo, Francesco Niccolini.

