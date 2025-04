Un pesantissimo no | Alberto Stasi batosta in tribunale

Colpo di scena. Contrariamente a quanto riferito ai cronisti dall'avvocato Glauco Gasperini su un "parere parzialmente positivo" la procura generale di Milano si è espressa contro la concessione della semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo confermano fonti giudiziarie con conoscenza dell'udienza davanti al tribunale della sorveglianza di Milano. In subordine la sostituta procuratrice Valeria Marino ha chiesto un rinvio al collegio per accertare circostanze dell'intervista rilasciata dall'ex studente della Bocconi e trasmessa da Le Iene. Intanto uno dei legali di Alberto Stasi, avvocato Antonio De Rensis, uscendo dall'udienza del tribunale di Pavia ha affermato: "Siamo convinti che si possa rivedere la storia di questo processo ma siamo rispettosi della verità giudiziaria e Alberto sta compiendo un percorso di grande rispetto di questa condanna".

