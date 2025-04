Ilrestodelcarlino.it - Un periodo d’oro per l’artista e stilista. Benito Macerata

E’ unperelpidiense,che, in questi giorni, è ad Osaka, in Giappone, per realizzare un murales di 18 metri che gli è stato commissionato dalla Universal Cruise, società giapponese che gestisce l’allestimento e ha l’esclusiva dell’Expo Sea Station, per intenderci l’unica porta d’ingresso via mare dell’esposizione universale (che si terrà sull’isola artificiale di Yumeshima, nella baia di Osaka) e da dove accederanno all’Expo almeno 10 dei 28 milioni di visitatori stimati. “Non ho mai realizzato un’opera di queste dimensioni e anche per questo ho visto questo incarico come una sfida prima di tutto con me stesso. Mi piace – dice– avere a disposizione uno spazio così ampio in cui potermi muovere ed esprimere, e lavorare per persone a cui piace il mio modo di pensare e di lavorare.