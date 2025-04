Ilgiorno.it - Un nuovo appello: "Salviamo San Siro dall’abbattimento"

Leggi su Ilgiorno.it

Il “Comitato Sì Meazza“ lancia uncontro "la proposta avanzata dalle società di calcio Milan e Inter di abbattere lo Stadio Meazza per costruire unstadio, da finanziare attraverso la cementificazione di tutte le aree verdi intorno", perché "è una grande operazione immobiliare – si legge nella nota – concepita al solo scopo di sanare i bilanci delle due società, senza alcun vantaggio ambientale, economico e urbanistico per la città e per il mondo del calcio". Da qui, l’che "si rivolge ad architetti, storici, intellettuali, sportivi, artisti, musicisti, personalità del mondo dello sport e dello spettacolo italiani e stranieri". Il Meazza "è uno dei simboli di Milano e del calcio a livello internazionale. Il suo valore risiede sia nella sua storia sia nella sua architettura, unica per la stratificazione di quattro fasi costruttive".