Un museo digitale per la Confraternita di Misericordia di Monte San Savino

museo digitale dell’immenso patrimonio storico artistico della Confraternita di Misericordia di Monte San Savino, costituito grazie al Progetto TOCC0002159 cofinanziato con i fondi, destinati all’innovazione e alla digitalizzazione dei patrimoni storici, del PNRR. Arezzonotizie.it - Un museo digitale per la Confraternita di Misericordia di Monte San Savino Leggi su Arezzonotizie.it Fase finale la realizzazione deldell’immenso patrimonio storico artistico delladidiSan, costituito grazie al Progetto TOCC0002159 cofinanziato con i fondi, destinati all’innovazione e alla digitalizzazione dei patrimoni storici, del PNRR.

Un museo digitale per la Confraternita di Misericordia di Monte San Savino. In arrivo nell’alto Ionio Cosentino la rete servizi di Facilitazione Digitale. Cosa fare in Toscana e Umbria. Un Museo digitale per il patrimonio storico artistico della Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino. Ne parlano su altre fonti

Un Museo digitale per il patrimonio storico artistico della Venerabile Confraternita di Misericordia di Monte San Savino - Inaugurazione il 15 aprile ore 10, nell’Aula magna di Palazzo Galletti in piazza Gamurrini, a Monte San Savino ... (lanazione.it)

A Subbiano e Capolona attivo il Punto Digitale Facile gratuito per i cittadini - La Confraternita di Misericordia di Subbiano ha aperto un punto digitale facile. Un progetto della Regione Toscana, con il paternariato dei due comuni, gestito dalla Misericordia con il suo personale ... (arezzonotizie.it)

Affidato il servizio di trasporto socio-sanitario alla Confraternita della Misericordia per il 2025 - Il Comune di Rosolini ha formalizzato l’affidamento del servizio di trasporto in ambulanza e trasporto sociale destinato ad anziani, disabili e soggetti in situazione di fragilità socio-sanitaria per ... (corriereelorino.it)