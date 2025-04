Un modo alternativo per scaricare la rabbia senza arrecare danni a niente e a nessuno

Iodonna.it - Un modo alternativo per scaricare la rabbia senza arrecare danni a niente e a nessuno. Leggi su Iodonna.it In un mondo sempre più frenetico e carico di tensioni, trovare modi efficaci e discreti per gestire lo stress quotidiano è diventato una necessità. Tra le soluzioni più curiose recentemente emerse, c’è “The Shoutlet”, un cuscino progettato specificamente per urlare. Definito dai suoi creatori come un “dispositivo portatile di soppressione vocale”, si tratta in sostanza di un piccolo cuscino in memory foam ad alta densità pensato per assorbire e attutire il suono di un urlo. 7 principi zen da applicare nel quotidiano per gestire ansia e stress guarda le foto Urlo terapeutico: una forma alternativa di sfogo emotivoL’idea alla base del prodotto si rifà a un concetto noto come “scream therapy” o “terapia dell’urlo”, reso popolare negli anni ’70 dallo psicoterapeuta Arthur Janov.

