Donnapop.it - Un libro non si nega a nessuno: dopo il Grande Fratello, Shaila Gatta diventa scrittrice!

Leggi su Donnapop.it

l’intensa esperienza vissuta all’interno della 18esima edizione delè pronta a fare un altropasso nella sua carriera:re. L’ex velina di Striscia la Notizia, che ha fatto molto parlare di sé durante la sua partecipazione al reality, ha deciso di raccontare la sua storia attraverso le pagine di un.Questo nuovo capitolo della sua vita arrivaun’esperienza che l’ha segnata profondamente, in particolare a causa della turbolenta relazione con l’ex fidanzato Lorenzo Spolverato, un amore cheora definisce “tossico“. Ma cosa racconterà in questo? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.è pronta a pubblicare il suo primoha annunciato sui social e in una recente intervista a Chi, il famoso magazine diretto da Alfonso Signorini, che presto pubblicherà unincentrato sulla sua esperienza personale.