Un garantista e un giustizialista discutono di gogna

Diciamocelo: la giustizia italiana è troppo lenta, troppo timida, troppo piena di scappatoie. Se non ci fosse la pressione dell’opinione pubblica, certe inchieste nemmeno partirebbero. Altro che, qui servirebbe una torcia accesa”. Così esordisce il. Non ha la bava alla bocca, non vuole processi sommari, dice. Ma pensa che il garantismo in Italia sia diventato una forma di privilegio: la coperta con cui si riparano i potenti, la formula elegante con cui si ferma ogni responsabilità. Illo guarda con un sorriso stanco. Dice che ha sentito questo argomento mille volte, sempre con le stesse parole. Eppure ogni volta resta allibito dalla leggerezza con cui si tratta il concetto di “presunzione d’innocenza”. Come se fosse un formalismo, un vezzo da avvocati, una pignoleria per proteggere chi ha già tutto.