Un film Minecraft la recensione | delusione a blocchi

Nel panorama cinematografico attuale le trasposizioni di celebri videogiochi sul grande schermo sono diventate una consuetudine. Tuttavia, non sempre queste operazioni riescono a cogliere l’essenza dei titoli originali, e Unne è un esempio lampante. Nonostante l’indiscutibile successo commerciale, con un incasso globale di oltre 300 milioni di dollari nel primo weekend, ildiretto da Jared Hess si rivela un’opera deludente sotto molti aspetti. Siamo proti dunque a raccontarvi le nostre opinioni nelladi Un.L’unico aspetto positivo di UnL’unico elemento degno di nota in Unè la rappresentazione visiva delle ambientazioni e delle creature iconiche del videogioco. Il mondo diè stato ricreato con una fedeltà impressionante, permettendo ai fan di riconoscere immediatamente biomi, strutture e mostri tipici del gioco.

