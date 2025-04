Un film Minecraft e il fenomeno Chicken Jockey che preoccupa i gestori delle sale cinematografiche

Minecraft sapete già tutto. In caso contrario, volete capire cosa significa Chicken Jockey prima di entrare in un cinema in cui si proietti Un film Minecraft, attualmente una pellicola che rischia di essere recepita come sovversiva, al pari di La sagra della primavera di Stravinskij, Un cane andaluso di Luis Buñuel e Salvador Dalí o Gola profonda. L'unica differenza è che, in questa occasione, l'allarme è stato scatenato da una frase del tutto innocente e innocua, un complice ammiccamento ai fan del videogame Minecraft a opera di Jack Black, che ne sgrana diversi, nel corso del film. Il problema è che "Chicken Jockey" per loro è qualcosa di speciale. Così, citarlo, è stata la scintilla di un'eccitazione che ha già provocato interventi della polizia per atti di vandalismo e isteria di massa nei multisala di tutto il mondo.

