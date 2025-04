Formiche.net - Un Def a prova di dazi, tra Pil dimezzato e tenuta del debito

Leggi su Formiche.net

Non era davvero possibile pensare che il ciclone deiabbattutosi sull’Europa e, di riflesso, sull’Italia, non condizionasse e non impattasse sugli equilibri messi nero su bianco, solo pochi giorni fa, nel Documento di economia e finanza. Ma le variabili geopolitiche, si sa, spesso sono imprevedibili. E così, l’architettura dei conti pubblici italiani è uscita quasi travolta dal Consiglio dei ministri tenutosi nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi. Al Tesoro, Giancarlo Giorgetti e il suo staff hanno dovuto giocare di realismo e ipotizzare uno scenario più avverso, per poi tradurlo in cifre. Partendo da una premessa. L’incertezza globale sui mercati finanziari causata dalla stretta tariffaria e i conflitti in corso, a partire da quelli in Ucraina e Medio Oriente, potrebbero portare l’esecutivo a rivedere prudenzialmente a ribasso le stime sulla crescita per il triennio 2025-2027.