Un commando assalta con una ruspa un magazzino nel Milanese | spari e auto in fiamme

commando di almeno 8 persone ha posizionato e incendiato tre auto rubate in mezzo alla strada come diversivo mentre cercava di entrare con una ruspa all’interno di un magazzino a San Giuliano Milanese. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Leggi su Fanpage.it Oggi, mercoledì 9 aprile, undi almeno 8 persone ha posizionato e incendiato trerubate in mezzo alla strada come diversivo mentre cercava di entrare con unaall’interno di una San Giuliano. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

