Un anno di Hub Stazione, i giovani al centro.

Undi HubMedicina: un progetto dedicato ae innovazione. Lunedì l’Hub ha festeggiato il suo primodi attività con un evento gratuito e aperto alla cittadinanza. Per l’occasione è stato organizzato un laboratorio di stampa serigrafica, a cura di Polinomio Studio, dove i partecipanti hpotuto personalizzare una t-shirt o una borsa 100% cotone con una grafica esclusiva. Si tratta di un progetto del Comune, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Officina Immaginata, che, da aprile 2024, gestisce le attività all’interno dell’area riqualificata della vecchiaferroviaria. Uno spazio innovativo dedicato ae imprese che offre numerosi servizio gratuiti: aula studio, coworking e smart working, supporto psicologico, sportello Informa, facilitazione digitale e corsi di formazione su temi di interesse per gli under 35.