Kevin Bacon ed Elizabeth McGovern hanno ricordato quanto vissuto sul set di Un amore rinnovato, commedia romantica del 1988 di John Hughes. Elizabeth McGovern ha inviato un videomessaggio durante il programma, al quale stava partecipando Bacon, in cui ha ricordato di essere stata così stanca durante le riprese della scena del matrimonio da addormentarsi in piedi. La scena del matrimonio in Un amore rinnovato "Uno dei miei ricordi di Un amore rinnovato è la scena del matrimonio" spiega McGovern "che John Hughes, da artista d'autore qual era, ha impiegato così tanto a girare che, . Movieplayer.it - Un amore rinnovato: Elizabeth McGovern e Kevin Bacon si addormentarono in piedi nella scena del matrimonio Leggi su Movieplayer.it Le due star del film di fine anni '80 diretto da John Hughes hanno raccontato un divertente aneddoto dell'esperienza sul set. Ospiti del The Drew Barrymore Show,edhanno ricordato quanto vissuto sul set di Un, commedia romantica del 1988 di John Hughes.ha inviato un videomessaggio durante il programma, al quale stava partecipando, in cui ha ricordato di essere stata così stanca durante le riprese delladelda addormentarsi in. Ladelin Un"Uno dei miei ricordi di Unè ladel" spiega"che John Hughes, da artista d'autore qual era, ha impiegato così tanto a girare che, .

LA TRAMA DI UN AMORE RINNOVATO - Un amore rinnovato, film diretto da John Hughes, racconta la storia di Jefferson (Kevin Bacon) e Kristy Bridges (Elizabeth McGovern), una coppia di giovani neo sposini che vive in un quartiere di ... (comingsoon.it)