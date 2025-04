Un agente di sicurezza viene coinvolto da una bella hostess in una misteriosa vicenda

In onda questa sera in prima tv alle 21.30 su Rai 1, Una commedia pericolosa è un film spassoso e riuscito, con protagonisti Enrico Brignano e Gabriella Pession. La storia è quella di un agente di sicurezza, fan sfegatato di 007, che si ritrova coinvolto in una misteriosa vicenda insieme a una hostess. Una commedia che mescola giallo, thriller e tante risate. Enrico Brignano al cinema: uno 007 alla Blake Edwards in "Una Commedia Pericolosa" X Leggi anche › Lutto per Enrico Brignano: è morta la madre Anna Una commedia pericolosa su Rai 1, la trama del filmResponsabile della sicurezza di un grande magazzino e scapolo incallito Maurilio Fattardi (Enrico Brignano) ha da sempre il mito di James Bond.

