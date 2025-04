Un 45enne indagato per l' incidente in cui è morto Michele Alfieri | Andava troppo veloce

incidente mortale in cui ha perso la vita Michele Alfieri. La pm Paola Conti ha iscritto nel registro degli indagati un 45enne residente a Tuscania, di origini rumene. Sarebbe stato alla. Viterbotoday.it - Un 45enne indagato per l'incidente in cui è morto Michele Alfieri: "Andava troppo veloce" Leggi su Viterbotoday.it Omicidio stradale. È l'ipotesi di reato con cui la procura di Viterbo ha aperto il fascicolo d'indagine sull'mortale in cui ha perso la vita Michele. La pm Paola Conti ha iscritto nel registro degli indagati unresidente a Tuscania, di origini rumene. Sarebbe stato alla.

Un 45enne indagato per l'incidente in cui è morto Michele Alfieri: "Andava troppo veloce".

