Umberto Galimberti al Sangiovese Festival di San Giovanni

Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno degli intellettuali più influenti del panorama italiano. Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicoanalista, sarà protagonista di una lectio magistralis dal titolo "La bellezza: legge segreta della vita", in programma sabato 12 aprile alle ore 18 nella suggestiva cornice della Pieve di San Giovanni Battista. L'evento si inserisce all'interno del Sangiovese Festival 2025, la fiera mercato dedicata al vitigno simbolo dei grandi rossi dell'Italia centrale. La manifestazione è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con Confcommercio Firenze-Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Nel suo intervento, Galimberti esplorerà il concetto di bellezza come elemento che sfugge alla logica dell'utile, un tema profondamente radicato nella filosofia e nell'arte.

