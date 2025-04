Ue | ok a controdazi 25% ai prodotti Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.30 Via libera dell'Unione europea alla lista deiche Bruxelles metterà in campo per rispondere agli Usa. Per la maggior parte deisaranno del 25%. Solo l'Ungheria ha votato contro. Le tariffe si applicheranno in tre tranche, per un valore complessivo di 20,9 mld: la prima dal 16 aprile, la seconda dal 16 maggio, la terza dal primo dicembre. La Commissione Ue in una nota:"Ipossono essere sospesi in qualsiasi momento, qualora Usa accettino soluzione negoziata equa"