UE | dazi agli Usa dal 15 aprile

Gli Stati membri dell'Ue, riuniti nel comitato Strumenti di difesa commerciale, hanno votato a favore della proposta della Commissione Europea

Dazi, Ue vara contromisure per 21 mld e medita stretta su servizi digitali Usa - L'Unione Europea, dopo due mesi, ha lanciato la sua prima risposta concreta ai dazi voluti da Donald Trump. Il comitato Barriere commerciali ha varato i primi controdazi, una ritorsione, tutto sommato ... (rainews.it)

L’Ue risponde a Trump con i contro-dazi: ecco quali prodotti Usa colpiranno e quando entreranno in vigore - Le nuove tariffe dovrebbero così entrare in vigore proprio il 15 aprile, mentre una seconda tranche è prevista per il 15 maggio e una terza per il 1° dicembre. Tutto questo a meno che Trump non ... (tpi.it)

Dazi, la bozza Ue: fino al 25% sui beni Usa, quali sono i prodotti che saranno colpiti - Dazi su una lunga lista di prodotti statunitensi, in risposta alle tariffe di Trump su acciaio e alluminio. La Commissione Ue salva vini, latticini e bourbon ... (italiaoggi.it)